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Кораблина Пелагея Асеева

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Асеев (однодворец) Павел Степанович

Мать: Асеева Наталья Петровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
31.?.1862

Муж: Кораблин (однодворец) Дмитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
03.01.1864

Сын: Кораблин (однодворец) Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Дмитрий Матвеевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.07.1865

Сын: Кораблин (однодворец) Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Дмитрий Матвеевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.11.1869

Дочь: Митюрина Варвара Кораблина

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Дмитрий Матвеевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.06.1872

Дочь: Акилина Дмитриевна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Дмитрий Матвеевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Кораблин (однодворец) Прокофий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Дмитрий Матвеевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.03.1878

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Дмитрий Матвеевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1880

Сын: Кораблин (однодворец) Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Дмитрий Матвеевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.03.1882

Дочь: Митюрина Мария Кораблина

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Дмитрий Матвеевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.02.1885

Дочь: Асеева Агафья Кораблина

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Дмитрий Матвеевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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