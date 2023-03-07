Кораблина Пелагея Асеева
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
31.?.1862
Рождение ребёнка
03.01.1864
Сын: Кораблин (однодворец) Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
15.07.1865
Сын: Кораблин (однодворец) Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
24.11.1869
Дочь: Митюрина Варвара Кораблина
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
03.06.1872
Дочь: Акилина Дмитриевна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
1875
Рождение ребёнка
02.03.1878
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
18.06.1880
Сын: Кораблин (однодворец) Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
30.03.1882
Дочь: Митюрина Мария Кораблина
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
04.02.1885
Дочь: Асеева Агафья Кораблина
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Дмитрий Матвеевич
Смерть
Неизвестно