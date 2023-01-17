Асеев (однодворец) Степан
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Асеев (однодворец) Кондратий Степанович
Мать ребёнка: Асеева Анисья Назаровна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Асеев (однодворец) Петр Степанович
Мать ребёнка: Асеева Анисья Назаровна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Асеев (однодворец) Павел Степанович
Мать ребёнка: Асеева Анисья Назаровна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Асеев (однодворец) Яков Степанович
Мать ребёнка: Асеева Анисья Назаровна
Смерть
До 1850