Асеев (однодворец) Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеев (однодворец) Степан

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1797

Сын: Асеев (однодворец) Кондратий Степанович

Мать ребёнка: Асеева Анисья Назаровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Асеев (однодворец) Петр Степанович

Мать ребёнка: Асеева Анисья Назаровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Асеев (однодворец) Павел Степанович

Мать ребёнка: Асеева Анисья Назаровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Асеев (однодворец) Яков Степанович

Мать ребёнка: Асеева Анисья Назаровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
До 1850
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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