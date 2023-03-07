Асеев (однодворец) Яков Степанович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Асеев (однодворец) Степан
Мать: Асеева Анисья Назаровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Лазарева Ксения Асеева
Мать ребёнка: Асеева Мавра Ильинична
Рождение ребёнка
1853
Сын: Асеев (однодворец) Кузьма Яковлевич
Мать ребёнка: Асеева Мавра Ильинична
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Тарасова Евдокия Асеева
Мать ребёнка: Асеева Мавра Ильинична
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Асеева Мария Асеева
Мать ребёнка: Асеева Мавра Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асеева Мавра Ильинична
Смерть
Неизвестно