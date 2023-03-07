Асеев (однодворец) Яков Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеев (однодворец) Яков Степанович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Асеев (однодворец) Степан

Мать: Асеева Анисья Назаровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Лазарева Ксения Асеева

Мать ребёнка: Асеева Мавра Ильинична

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Асеев (однодворец) Кузьма Яковлевич

Мать ребёнка: Асеева Мавра Ильинична

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Тарасова Евдокия Асеева

Мать ребёнка: Асеева Мавра Ильинична

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Асеева Мария Асеева

Мать ребёнка: Асеева Мавра Ильинична

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асеева Мавра Ильинична

Смерть
Неизвестно
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