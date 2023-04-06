Асеев (однодворец) Кузьма Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеев (однодворец) Кузьма Яковлевич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1853

Дата смерти

До 1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Асеев (однодворец) Яков Степанович

Мать: Асеева Мавра Ильинична

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
1872

Жена: Асеева Мария Тарасова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1880

Дочь: Панчехина Любовь Асеева

Мать ребёнка: Асеева Мария Тарасова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1885

Сын: Асеев (однодворец) Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Асеева Мария Тарасова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
До 1905
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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