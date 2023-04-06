Асеев (однодворец) Кузьма Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиДо 1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
1872
Жена: Асеева Мария Тарасова
Рождение ребёнка
06.09.1880
Дочь: Панчехина Любовь Асеева
Мать ребёнка: Асеева Мария Тарасова
Рождение ребёнка
20.02.1885
Сын: Асеев (однодворец) Василий Кузьмич
Мать ребёнка: Асеева Мария Тарасова
Смерть
До 1905