Асеева Анисья Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Асеев (однодворец) Кондратий Степанович
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Степан
Рождение ребёнка
1812
Сын: Асеев (однодворец) Петр Степанович
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Степан
Рождение ребёнка
1814
Сын: Асеев (однодворец) Павел Степанович
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Степан
Рождение ребёнка
1828
Сын: Асеев (однодворец) Яков Степанович
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Степан
Смерть
Неизвестно