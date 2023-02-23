Асеева Анисья Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсеева Анисья Назаровна

Асеева Анисья Назаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Асеев (однодворец) Кондратий Степанович

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Степан

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Асеев (однодворец) Петр Степанович

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Степан

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Асеев (однодворец) Павел Степанович

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Степан

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Асеев (однодворец) Яков Степанович

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Степан

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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