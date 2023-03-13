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Уренцева (Исаева) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Исаевъ Михаилъ Абрамовъ

Мать: Исаева Фекла Аввакумова

Бракосочетание
31.01.1872

Муж: Уренцевъ Евдокимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1872

Сын: Уренцевъ Филимонъ

Отец ребёнка: Уренцевъ Евдокимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1875

Сын: Уренцевъ Степанъ

Отец ребёнка: Уренцевъ Евдокимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1880

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Уренцевъ Евдокимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1883

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Уренцевъ Евдокимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1884

Сын: Уренцевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Уренцевъ Евдокимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1888

Дочь: Зверева Анна

Отец ребёнка: Уренцевъ Евдокимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1894

Дочь: Тиньгаева Ефросинья

Отец ребёнка: Уренцевъ Евдокимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серкова Евгения

Отец ребёнка: Уренцевъ Евдокимъ

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