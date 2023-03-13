Уренцева (Исаева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Исаевъ Михаилъ Абрамовъ
Мать: Исаева Фекла Аввакумова
Бракосочетание
31.01.1872
Муж: Уренцевъ Евдокимъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1872
Сын: Уренцевъ Филимонъ
Отец ребёнка: Уренцевъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
01.08.1875
Сын: Уренцевъ Степанъ
Отец ребёнка: Уренцевъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
23.03.1880
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Уренцевъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
20.07.1883
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Уренцевъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
16.11.1884
Сын: Уренцевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Уренцевъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
26.08.1888
Дочь: Зверева Анна
Отец ребёнка: Уренцевъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
28.09.1894
Дочь: Тиньгаева Ефросинья
Отец ребёнка: Уренцевъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серкова Евгения
Отец ребёнка: Уренцевъ Евдокимъ