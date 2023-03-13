Серкова (Уренцева) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеркова (Уренцева) Евгения

Серкова (Уренцева) Евгения

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уренцевъ Евдокимъ

Мать: Уренцева Анна

Рождение ребёнка
21.10.1906

Сын: Серковъ Александръ

Отец ребёнка: Серковъ Григорий

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1909

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Серковъ Григорий

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1909

Сын: Серковъ Константинъ

Отец ребёнка: Серковъ Григорий

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1913

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Серковъ Григорий

село Михайловское
Рождение ребёнка
12.01.1916

Сын: Серковъ Петръ

Отец ребёнка: Серковъ Григорий

село Михайловское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close