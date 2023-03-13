Серкова (Уренцева) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Уренцевъ Евдокимъ
Мать: Уренцева Анна
Рождение ребёнка
21.10.1906
Сын: Серковъ Александръ
Отец ребёнка: Серковъ Григорий
Рождение ребёнка
13.05.1909
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Серковъ Григорий
Рождение ребёнка
13.05.1909
Сын: Серковъ Константинъ
Отец ребёнка: Серковъ Григорий
Рождение ребёнка
06.09.1913
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Серковъ Григорий
село Михайловское
Рождение ребёнка
12.01.1916
Сын: Серковъ Петръ
Отец ребёнка: Серковъ Григорий
село Михайловское