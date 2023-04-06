Уренцевъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения16.11.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.11.1884
Отец: Уренцевъ Евдокимъ
Мать: Уренцева Анна
Рождение ребёнка
26.04.1909
Сын: Уренцевъ Василий
Мать ребёнка: Уренцева Прасковья Михайлова
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1911
Сын: Уренцевъ Георгий
Мать ребёнка: Уренцева Прасковья Михайлова
село Михайловское
Рождение ребёнка
07.04.1913
Сын: Уренцевъ Василий
Мать ребёнка: Уренцева Прасковья Михайлова
село Михайловское
Рождение ребёнка
02.07.1913
Дочь: Уренцева Анна
Мать ребёнка: Уренцева Прасковья Михайлова
село Михайловское
Рождение ребёнка
26.12.1914
Сын: Уренцевъ Иванъ
Мать ребёнка: Уренцева Прасковья Михайлова
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно