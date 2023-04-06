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Уренцевъ Михаилъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.11.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1884

Отец: Уренцевъ Евдокимъ

Мать: Уренцева Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1909

Сын: Уренцевъ Василий

Мать ребёнка: Уренцева Прасковья Михайлова

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1911

Сын: Уренцевъ Георгий

Мать ребёнка: Уренцева Прасковья Михайлова

село Михайловское
Рождение ребёнка
07.04.1913

Сын: Уренцевъ Василий

Мать ребёнка: Уренцева Прасковья Михайлова

село Михайловское
Рождение ребёнка
02.07.1913

Дочь: Уренцева Анна

Мать ребёнка: Уренцева Прасковья Михайлова

село Михайловское
Рождение ребёнка
26.12.1914

Сын: Уренцевъ Иванъ

Мать ребёнка: Уренцева Прасковья Михайлова

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уренцева Прасковья Михайлова

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