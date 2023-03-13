Исаева Фекла Аввакумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева Фекла Аввакумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Уренцева Анна

Отец ребёнка: Исаевъ Михаилъ Абрамовъ

Рождение ребёнка
03.11.1862

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Исаевъ Михаилъ Абрамовъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1862

Сын: Исаевъ Георгий

Отец ребёнка: Исаевъ Михаилъ Абрамовъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1867

Сын: Исаевъ Александръ

Отец ребёнка: Исаевъ Михаилъ Абрамовъ

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Деулина Дарья

Отец ребёнка: Исаевъ Михаилъ Абрамовъ

Рождение ребёнка
24.05.1874

Сын: Исаевъ Егоръ

Отец ребёнка: Исаевъ Михаилъ Абрамовъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаевъ Михаилъ Абрамовъ

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