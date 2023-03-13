Исаева Фекла Аввакумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Уренцева Анна
Отец ребёнка: Исаевъ Михаилъ Абрамовъ
Рождение ребёнка
03.11.1862
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Исаевъ Михаилъ Абрамовъ
Рождение ребёнка
03.11.1862
Сын: Исаевъ Георгий
Отец ребёнка: Исаевъ Михаилъ Абрамовъ
Рождение ребёнка
1867
Сын: Исаевъ Александръ
Отец ребёнка: Исаевъ Михаилъ Абрамовъ
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Деулина Дарья
Отец ребёнка: Исаевъ Михаилъ Абрамовъ
Рождение ребёнка
24.05.1874
Сын: Исаевъ Егоръ
Отец ребёнка: Исаевъ Михаилъ Абрамовъ
Бракосочетание
Неизвестно