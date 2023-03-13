Деулина (Исаева) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Исаевъ Михаилъ Абрамовъ
Мать: Исаева Фекла Аввакумова
Бракосочетание
13.11.1892
Муж: Деулинъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1894
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.06.1896
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.02.1899
Сын: Деулинъ Тимофей
Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.04.1905
Сын: Деулинъ Василий
Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ