Деулина (Исаева) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деулина (Исаева) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Исаевъ Михаилъ Абрамовъ

Мать: Исаева Фекла Аввакумова

Бракосочетание
13.11.1892

Муж: Деулинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1894

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1896

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1899

Сын: Деулинъ Тимофей

Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1905

Сын: Деулинъ Василий

Отец ребёнка: Деулинъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан