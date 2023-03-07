Деулинъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Деулинъ Филиппъ
Мать: Деулина Васса
Бракосочетание
13.11.1892
Жена: Деулина Дарья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1894
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Деулина Дарья
Рождение ребёнка
02.06.1896
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Деулина Дарья
Рождение ребёнка
20.02.1899
Сын: Деулинъ Тимофей
Мать ребёнка: Деулина Дарья
Рождение ребёнка
26.04.1905
Сын: Деулинъ Василий
Мать ребёнка: Деулина Дарья