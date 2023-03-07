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Деулинъ Иванъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1869

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Деулинъ Филиппъ

Мать: Деулина Васса

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.11.1892

Жена: Деулина Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1894

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Деулина Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1896

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Деулина Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1899

Сын: Деулинъ Тимофей

Мать ребёнка: Деулина Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1905

Сын: Деулинъ Василий

Мать ребёнка: Деулина Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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