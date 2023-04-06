Зверева (Уренцева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева (Уренцева) Анна

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.08.1888

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1888

Отец: Уренцевъ Евдокимъ

Мать: Уренцева Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1907

Муж: Зверевъ Иванъ

Рождение ребёнка
22.12.1907

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Зверевъ Иванъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1909

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Зверевъ Иванъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
27.01.1912

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Зверевъ Иванъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
01.09.1914

Сын: Зверевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Зверевъ Иванъ

село Михайловское
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