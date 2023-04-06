Зверева (Уренцева) Анна
Место рождения
Дата рождения26.08.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1888
Отец: Уренцевъ Евдокимъ
Мать: Уренцева Анна
Бракосочетание
28.01.1907
Муж: Зверевъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.12.1907
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Зверевъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.11.1909
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Зверевъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.01.1912
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Зверевъ Иванъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
01.09.1914
Сын: Зверевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Зверевъ Иванъ
село Михайловское