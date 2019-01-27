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(Зверева) Клавдия

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Место рождения

село Михайловское

Дата рождения

27.01.1912

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1912

Отец: Зверевъ Иванъ

Мать: Зверева Анна

село Михайловское
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