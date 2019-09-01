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Зверевъ Михаилъ
Зверевъ Михаилъ
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Место рождения
село Михайловское
Дата рождения
01.09.1914
Пол
Мужской
Отец
Зверевъ Иванъ
1889 г.р.
Мать
Зверева (Уренцева) Анна
1888 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1914
Отец:
Зверевъ Иванъ
Мать:
Зверева Анна
село Михайловское
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