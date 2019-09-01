Зверевъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗверевъ Михаилъ

Зверевъ Михаилъ

avatar

Место рождения

село Михайловское

Дата рождения

01.09.1914

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1914

Отец: Зверевъ Иванъ

Мать: Зверева Анна

село Михайловское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close