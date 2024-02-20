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Фуното/Фонотов/ Саркиц Константин Трифонович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

01.09.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1822 г.р.

Мать

Около 1838 г.р.

Жена

Около 1871 г.р.
Около 1875 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1867

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Спиридоновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
22.05.1889

Жена: Фуното/фонотова/ Саркиц Екатерина Герасимовна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
24.03.1890

Дочь: Александра Константиновна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Екатерина Герасимовна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
17.01.1892

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Иван Константинович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Екатерина Герасимовна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
09.05.1894

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Николай Константинович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Екатерина Герасимовна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
14.03.1896

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Алексей Константинович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Екатерина Герасимовна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.01.1898

Сын: Фуното/фонотов Саркиц Митрофан Константинович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Екатерина Герасимовна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.01.1898

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Василий Константинович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Екатерина Герасимовна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
22.07.1899

Жена: Фуното/фонотова/ Саркиц Варвара Петровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
26.07.1899

Дочь: Кириакия Константиновна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Екатерина Герасимовна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
06.10.1900

Сын: Фуното/фонотова/ Саркиц Трифон Константинович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Варвара Петровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
14.10.1902

Дочь: Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Екатерина Герасимовна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
04.01.1904

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Петр Константинович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Варвара Петровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
13.02.1906

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Федор Константинович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Варвара Петровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
05.03.1908

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Георгий Константинович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Екатерина Герасимовна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
09.10.1909

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Константинович

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Варвара Петровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
15.05.1912

Дочь: Любовь Константиновна

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Варвара Петровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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