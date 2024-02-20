Фуното/Фонотов/ Саркиц Константин Трифонович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения01.09.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Дочь: Александра Константиновна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Екатерина Герасимовна
Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Иван Константинович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Екатерина Герасимовна
Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Николай Константинович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Екатерина Герасимовна
Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Алексей Константинович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Екатерина Герасимовна
Сын: Фуното/фонотов Саркиц Митрофан Константинович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Екатерина Герасимовна
Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Василий Константинович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Екатерина Герасимовна
Дочь: Кириакия Константиновна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Екатерина Герасимовна
Сын: Фуното/фонотова/ Саркиц Трифон Константинович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Варвара Петровна
Дочь: Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Екатерина Герасимовна
Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Петр Константинович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Варвара Петровна
Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Федор Константинович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Варвара Петровна
Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Георгий Константинович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Екатерина Герасимовна
Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Константинович
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Варвара Петровна
Дочь: Любовь Константиновна
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/ Саркиц Варвара Петровна