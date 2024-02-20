Фуното/Фонотов/ Саркиц Георгий Константинович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения05.03.1908
Дата смерти09.11.1908
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1908
Отец: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
09.11.1908
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Послеродовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /