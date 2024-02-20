(Фуното/Фонотова/ Саркиц) Кириакия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Фуното/Фонотова/ Саркиц) Кириакия Константиновна

(Фуното/Фонотова/ Саркиц) Кириакия Константиновна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

26.07.1899

Дата смерти

04.08.1899

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1899

Отец: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович

Мать: Фуното/фонотова/ Саркиц Екатерина Герасимовна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
04.08.1899
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Послеродовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close