(Фуното/Фонотов/ Саркиц) Александра Константиновна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения24.03.1890
Дата смерти25.05.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1890
Отец: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
25.05.1905
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /