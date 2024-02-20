(Фуното/Фонотов/ Саркиц) Александра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фуното/Фонотов/ Саркиц) Александра Константиновна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

24.03.1890

Дата смерти

25.05.1905

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1890

Отец: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович

Мать: Фуното/фонотова/ Саркиц Екатерина Герасимовна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
25.05.1905
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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