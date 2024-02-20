Фуното/Фонотова/ Саркиц (Фуното/Фонотова/ Баркэт) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/ Саркиц (Фуното/Фонотова/ Баркэт) Варвара Петровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
22.07.1899

Муж: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
06.10.1900

Сын: Фуното/фонотова/ Саркиц Трифон Константинович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
04.01.1904

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Петр Константинович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
13.02.1906

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Федор Константинович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
09.10.1909

Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Константинович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
15.05.1912

Дочь: Любовь Константиновна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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