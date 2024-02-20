Фуното/Фонотова/ Саркиц (Фуното/Фонотова/ Баркэт) Варвара Петровна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Около 1875
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
22.07.1899
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
06.10.1900
Сын: Фуното/фонотова/ Саркиц Трифон Константинович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
04.01.1904
Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Петр Константинович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
13.02.1906
Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Федор Константинович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
09.10.1909
Сын: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Константинович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
15.05.1912
Дочь: Любовь Константиновна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно