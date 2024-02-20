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Фуното/Фонотова/ Саркиц Трифон Константинович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

06.10.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1900

Отец: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович

Мать: Фуното/фонотова/ Саркиц Варвара Петровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Военная награда
06.04.1985
УССР Донецкая обл.Новоселковский р-н с.Красная Поляна
Юбилейное награждение орден Великой отечественной войны 2-й ст«
Смерть
Неизвестно
с Красная Поляна Донецкая обл.
Похороны
Неизвестно
с Кр Поляна Донецкой обл.1998
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