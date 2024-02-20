Фуното/Фонотов/ Саркиц Петр Константинович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения04.01.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1904
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Военная награда
20.05.1943
Военная награда
04.11.1943
Военная награда
05.01.1944
Военная награда
10.06.1945
Смерть
Неизвестно