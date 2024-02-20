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Фуното/Фонотов/ Саркиц Петр Константинович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

04.01.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1904

Отец: Фуното/фонотов/ Саркиц Константин Трифонович

Мать: Фуното/фонотова/ Саркиц Варвара Петровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Военная награда
20.05.1943
Военная награда
04.11.1943
Военная награда
05.01.1944
Военная награда
10.06.1945
Смерть
Неизвестно
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