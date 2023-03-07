Малькова (Шмелёва) Просковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малькова (Шмелёва) Просковья Ивановна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

07.11.1873

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Шмелёв Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.10.1846

Дочь: Просковья Авдеевна

Отец ребёнка: Мальков Вакх Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1849

Дочь: Гущина Елена Авдеевна

Отец ребёнка: Мальков Вакх Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1850

Дочь: Суздальцева Евдокия Авдеевна

Отец ребёнка: Мальков Вакх Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1868

Сын: Мальков Дмитрий Авдеевич

Отец ребёнка: Мальков Вакх Тихонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальков Вакх Тихонович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
07.11.1873
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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