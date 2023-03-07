Малькова (Шмелёва) Просковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти07.11.1873
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Шмелёв Иван Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1846
Дочь: Просковья Авдеевна
Отец ребёнка: Мальков Вакх Тихонович
Рождение ребёнка
20.05.1849
Дочь: Гущина Елена Авдеевна
Отец ребёнка: Мальков Вакх Тихонович
Рождение ребёнка
01.03.1850
Дочь: Суздальцева Евдокия Авдеевна
Отец ребёнка: Мальков Вакх Тихонович
Рождение ребёнка
18.09.1868
Отец ребёнка: Мальков Вакх Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
07.11.1873