Суздальцева (Малькова) Евдокия Авдеевна
Место рождения
Дата рождения01.03.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1850
Рождение ребёнка
11.09.1874
Дочь: Синклитикия Ивановна
Отец ребёнка: Суздальцев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.03.1875
Сын: Суздальцев Стефан Иванович
Отец ребёнка: Суздальцев Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно