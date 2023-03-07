Суздальцева (Малькова) Евдокия Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальцева (Малькова) Евдокия Авдеевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.03.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1850

Отец: Мальков Вакх Тихонович

Мать: Малькова Просковья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.09.1874

Дочь: Синклитикия Ивановна

Отец ребёнка: Суздальцев Иван Дмитриевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1875

Сын: Суздальцев Стефан Иванович

Отец ребёнка: Суздальцев Иван Дмитриевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальцев Иван Дмитриевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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