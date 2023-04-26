Мальков Вакх Тихонович
Место рождения
Дата рожденияДо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1829
Отец: Мальков Тихон Борисович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1846
Дочь: (Малькова) Просковья Авдеевна
Мать ребёнка: Малькова (Шмелёва) Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
20.05.1849
Дочь: Гущина (Малькова) Елена Авдеевна
Мать ребёнка: Малькова (Шмелёва) Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1850
Дочь: Суздальцева (Малькова) Евдокия Авдеевна
Мать ребёнка: Малькова (Шмелёва) Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
18.09.1868
Мать ребёнка: Малькова (Шмелёва) Просковья Ивановна
Бракосочетание
15.04.1874
Рождение ребёнка
24.06.1877
Мать ребёнка: Малькова (Гарнавитова) Ксения Филипповна
Смерть
Неизвестно