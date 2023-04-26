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Мальков Вакх Тихонович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1829

Отец: Мальков Тихон Борисович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малькова (Шмелёва) Просковья Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.10.1846

Дочь: (Малькова) Просковья Авдеевна

Мать ребёнка: Малькова (Шмелёва) Просковья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1849

Дочь: Гущина (Малькова) Елена Авдеевна

Мать ребёнка: Малькова (Шмелёва) Просковья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1850

Дочь: Суздальцева (Малькова) Евдокия Авдеевна

Мать ребёнка: Малькова (Шмелёва) Просковья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1868

Сын: Мальков Дмитрий Авдеевич

Мать ребёнка: Малькова (Шмелёва) Просковья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.04.1874

Жена: Малькова (Гарнавитова) Ксения Филипповна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.06.1877

Сын: Мальков Пётр Вакхович

Мать ребёнка: Малькова (Гарнавитова) Ксения Филипповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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