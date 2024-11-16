Топалова (Радулова) Мария Павловна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1869 и 1879 ст.
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1869 и 1879 ст.
Отец: Радулов Павел Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1895 ст.
Рождение ребёнка
16.05.1897 ст.
Сын: Топалов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Топалов Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
Между 1899 и 1903 ст.
Дочь: (Топалова) Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Топалов Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
14.07.1900 ст.
Дочь: (Топалова) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Топалов Дмитрий Ильич
Курисово, Одеська область
Рождение ребёнка
16.02.1902 ст.
Дочь: Валюнас (Топалова) Ефросиния Дмитриевна
Отец ребёнка: Топалов Дмитрий Ильич
Сербка, Одеська область
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.
Дочь: (Топалова) Феодосия Дмитриевна
Отец ребёнка: Топалов Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
03.01.1909 ст.
Дочь: (Топалова) Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Топалов Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
06.05.1911 ст.
Дочь: (Топалова) Валентина (Варвара) Дмитриевна
Отец ребёнка: Топалов Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
19.05.1913 ст.
Дочь: (Топалова) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Топалов Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
19.09.1915 ст.
Сын: Топалов Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Топалов Дмитрий Ильич
Смерть
После 1920