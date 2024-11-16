Топалова (Радулова) Мария Павловна Между 1869 и 1879 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Топалова (Радулова) Мария Павловна

Место рождения

Белгород-Днестровский, Одеська область

Дата рождения

Между 1869 и 1879 ст.

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1869 и 1879 ст.

Отец: Радулов Павел Петрович

Мать: не указана

Белгород-Днестровский, Одеська область
Бракосочетание
12.11.1895 ст.

Муж: Топалов Дмитрий Ильич

Белгород-Днестровский, Одеська область
Рождение ребёнка
16.05.1897 ст.

Сын: Топалов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Топалов Дмитрий Ильич

Белгород-Днестровский, Одеська область
Рождение ребёнка
Между 1899 и 1903 ст.

Дочь: (Топалова) Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Топалов Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
14.07.1900 ст.

Дочь: (Топалова) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Топалов Дмитрий Ильич

Курисово, Одеська область
Рождение ребёнка
16.02.1902 ст.

Дочь: Валюнас (Топалова) Ефросиния Дмитриевна

Отец ребёнка: Топалов Дмитрий Ильич

Сербка, Одеська область
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.

Дочь: (Топалова) Феодосия Дмитриевна

Отец ребёнка: Топалов Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
03.01.1909 ст.

Дочь: (Топалова) Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Топалов Дмитрий Ильич

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
06.05.1911 ст.

Дочь: (Топалова) Валентина (Варвара) Дмитриевна

Отец ребёнка: Топалов Дмитрий Ильич

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
19.05.1913 ст.

Дочь: (Топалова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Топалов Дмитрий Ильич

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
19.09.1915 ст.

Сын: Топалов Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Топалов Дмитрий Ильич

Одесса, Одеська область
Смерть
После 1920
Одесса, Одеська область

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