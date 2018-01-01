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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2379Покровское (Курисово, Балаево, Измайло-Покровское), мест. вл.при балке Балае и колодцах.584148268307Церковь православная 1. Почтовая станция. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
585. Курисо-Покровское, местечко бывшее владельческое, при речке Булайчуке, дворов 115, жителей 570, волостное правление (уездный город в 53 верстах), церковь православна Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Курисово-Покровское
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
м. Курисово-Покровское (Балай) (сельское общество)36774010311771
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-46478Курісовеселоцентр сільської радир-н Лиманськийсільрада Курісовська