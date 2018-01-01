село Курисово, село Курисово, Одеська область (на 2018) — Familio

Курисово

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Петровка
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2379Покровское (Курисово, Балаево, Измайло-Покровское), мест. вл.при балке Балае и колодцах.584148268307Церковь православная 1. Почтовая станция. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Курисо-Покровская волость
585. Курисо-Покровское, местечко бывшее владельческое, при речке Булайчуке, дворов 115, жителей 570, волостное правление (уездный город в 53 верстах), церковь православна Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Одесский уезд, Курисово-Покровская волость
местечко Курисово-Покровское

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Одесский уезд, Курисово-Покровская волость
м. Курисово-Покровское (Балай) (сельское общество)36774010311771

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-46478Курісовеселоцентр сільської радир-н Лиманськийсільрада Курісовська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close