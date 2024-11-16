Топалов Дмитрий Ильич
Место рождения
Дата рождения24.10.1869 ст.
Дата смертиПосле 1920 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Топалов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Топалова (Радулова) Мария Павловна
Дочь: (Топалова) Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Топалова (Радулова) Мария Павловна
Дочь: (Топалова) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Топалова (Радулова) Мария Павловна
Дочь: Валюнас (Топалова) Ефросиния Дмитриевна
Мать ребёнка: Топалова (Радулова) Мария Павловна
Дочь: (Топалова) Феодосия Дмитриевна
Мать ребёнка: Топалова (Радулова) Мария Павловна
Дочь: (Топалова) Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Топалова (Радулова) Мария Павловна
Дочь: (Топалова) Валентина (Варвара) Дмитриевна
Мать ребёнка: Топалова (Радулова) Мария Павловна
Дочь: (Топалова) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Топалова (Радулова) Мария Павловна
Сын: Топалов Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Топалова (Радулова) Мария Павловна