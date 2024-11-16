Топалов Дмитрий Ильич 24.10.1869 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Топалов Дмитрий Ильич

Место рождения

Белгород-Днестровский, Одеська область

Дата рождения

24.10.1869 ст.

Дата смерти

После 1920 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1869 ст.

Отец: Топалов Илья Кириллович(Кириакович)

Мать: Топалова Матрона Иосифовна

Белгород-Днестровский, Одеська область
Бракосочетание
12.11.1895 ст.

Жена: Топалова (Радулова) Мария Павловна

Белгород-Днестровский, Одеська область
Рождение ребёнка
16.05.1897 ст.

Сын: Топалов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Топалова (Радулова) Мария Павловна

Белгород-Днестровский, Одеська область
Рождение ребёнка
Между 1899 и 1903 ст.

Дочь: (Топалова) Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Топалова (Радулова) Мария Павловна

Рождение ребёнка
14.07.1900 ст.

Дочь: (Топалова) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Топалова (Радулова) Мария Павловна

Курисово, Одеська область
Рождение ребёнка
16.02.1902 ст.

Дочь: Валюнас (Топалова) Ефросиния Дмитриевна

Мать ребёнка: Топалова (Радулова) Мария Павловна

Сербка, Одеська область
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.

Дочь: (Топалова) Феодосия Дмитриевна

Мать ребёнка: Топалова (Радулова) Мария Павловна

Рождение ребёнка
03.01.1909 ст.

Дочь: (Топалова) Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Топалова (Радулова) Мария Павловна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
06.05.1911 ст.

Дочь: (Топалова) Валентина (Варвара) Дмитриевна

Мать ребёнка: Топалова (Радулова) Мария Павловна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
19.05.1913 ст.

Дочь: (Топалова) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Топалова (Радулова) Мария Павловна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
19.09.1915 ст.

Сын: Топалов Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Топалова (Радулова) Мария Павловна

Одесса, Одеська область
Смерть
После 1920 ст.
Одесса, Одеська область

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