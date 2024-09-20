Топалова Матрона Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топалова Матрона Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Топалов Степан Ильич

Отец ребёнка: Топалов Илья Кириллович(Кириакович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бояринцева (Топалова) Агафия Ильинична

Отец ребёнка: Топалов Илья Кириллович(Кириакович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топалов Илья Кириллович(Кириакович)

Рождение ребёнка
24.10.1869 ст.

Сын: Топалов Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Топалов Илья Кириллович(Кириакович)

Белгород-Днестровский, Одеська область
Рождение ребёнка
20.01.1872 ст.

Дочь: (Топалова) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Топалов Илья Кириллович(Кириакович)

Белгород-Днестровский, Одеська область
Рождение ребёнка
08.01.1882 ст.

Сын: Топалов Поликарп Ильич

Отец ребёнка: Топалов Илья Кириллович(Кириакович)

Белгород-Днестровский, Одеська область
Рождение ребёнка
20.02.1884 ст.

Сын: Топалов Архип Ильич

Отец ребёнка: Топалов Илья Кириллович(Кириакович)

Белгород-Днестровский, Одеська область
Смерть
Неизвестно

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