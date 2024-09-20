Топалова Матрона Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Топалов Степан Ильич
Отец ребёнка: Топалов Илья Кириллович(Кириакович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бояринцева (Топалова) Агафия Ильинична
Отец ребёнка: Топалов Илья Кириллович(Кириакович)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1869 ст.
Отец ребёнка: Топалов Илья Кириллович(Кириакович)
Рождение ребёнка
20.01.1872 ст.
Дочь: (Топалова) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Топалов Илья Кириллович(Кириакович)
Рождение ребёнка
08.01.1882 ст.
Отец ребёнка: Топалов Илья Кириллович(Кириакович)
Рождение ребёнка
20.02.1884 ст.
Сын: Топалов Архип Ильич
Отец ребёнка: Топалов Илья Кириллович(Кириакович)
Смерть
Неизвестно