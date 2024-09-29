Радулов Павел Петрович
Место рожденияБелгород-Днестровский
Дата рождения1840 ст.
Дата смертиПосле 1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.
Отец: Радулов Петр Райкович
Мать: Радулова Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Личакова (Радулова) Татьяна Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1869 и 1879 ст.
Дочь: Топалова (Радулова) Мария Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1905 ст.