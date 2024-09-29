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Радулов Павел Петрович

Место рождения

Белгород-Днестровский

Дата рождения

1840 ст.

Дата смерти

После 1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.

Отец: Радулов Петр Райкович

Мать: Радулова Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радулов Кирилл Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Личакова (Радулова) Татьяна Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радулов Федор Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1869 и 1879 ст.

Дочь: Топалова (Радулова) Мария Павловна

Мать ребёнка: не указана

Белгород-Днестровский, Одеська область
Смерть
После 1905 ст.
Белгород-Днестровский, Одеська область

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