(Айвазовская) Жанна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1858
Дата смерти1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1858
Рождение ребёнка
03.04.1884
Дочь: Елена Константиновна
Отец ребёнка: Арцеулов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Арцеулов Николай Константинович
Отец ребёнка: Арцеулов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Арцеулов Константин Константинович
Отец ребёнка: Арцеулов Константин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1922