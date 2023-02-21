(Айвазовская) Жанна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Айвазовская) Жанна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1858

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1858

Отец: Айвазовский Иван Константинович

Мать: Айвазовская Юлия Яковлевна

Рождение ребёнка
03.04.1884

Дочь: Елена Константиновна

Отец ребёнка: Арцеулов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Арцеулов Николай Константинович

Отец ребёнка: Арцеулов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Арцеулов Константин Константинович

Отец ребёнка: Арцеулов Константин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арцеулов Константин Николаевич

Смерть
1922
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