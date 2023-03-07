Айвазовский Иван Константинович
Место рождения
Дата рождения17.07.1817
Дата смерти02.04.1900
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1817
Отец: Гайвазовский Константина
Мать: Гайвазовская Рипсиме
Рождение ребёнка
11.06.1849
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Айвазовская Юлия Яковлевна
Рождение ребёнка
22.01.1851
Дочь: Мариам (Мария) Ивановна
Мать ребёнка: Айвазовская Юлия Яковлевна
Рождение ребёнка
25.06.1852
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Айвазовская Юлия Яковлевна
Рождение ребёнка
09.03.1858
Дочь: Жанна Ивановна
Мать ребёнка: Айвазовская Юлия Яковлевна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
художник- маринист
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Смерть
02.04.1900