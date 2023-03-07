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Айвазовский Иван Константинович

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Место рождения

Феодосия

Дата рождения

17.07.1817

Дата смерти

02.04.1900

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1817

Отец: Гайвазовский Константина

Мать: Гайвазовская Рипсиме

Рождение ребёнка
11.06.1849

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Айвазовская Юлия Яковлевна

Рождение ребёнка
22.01.1851

Дочь: Мариам (Мария) Ивановна

Мать ребёнка: Айвазовская Юлия Яковлевна

Рождение ребёнка
25.06.1852

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Айвазовская Юлия Яковлевна

Рождение ребёнка
09.03.1858

Дочь: Жанна Ивановна

Мать ребёнка: Айвазовская Юлия Яковлевна

Развод
Неизвестно

Жена: Айвазовская Юлия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айвазовская Юлия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айвазовская Анна Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
художник- маринист
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Смерть
02.04.1900
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