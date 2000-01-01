Арцеулов Николай Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Арцеулов Константин Николаевич
Мать: Жанна Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Арцеулов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Людмила Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила Викторовна
Работа или профессия
Неизвестно
кораблестроитель, художник-маринист
Смерть
1956
под Нью-Йорком