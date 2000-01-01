Арцеулов Николай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрцеулов Николай Константинович

Арцеулов Николай Константинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Арцеулов Константин Николаевич

Мать: Жанна Ивановна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Арцеулов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Людмила Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила Викторовна

Работа или профессия
Неизвестно
кораблестроитель, художник-маринист
Смерть
1956
под Нью-Йорком
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close