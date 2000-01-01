Арцеулов Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арцеулов Константин Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1847

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1847

Отец: Арцеулов Николай Алексеевич

Мать: Капитолина Андреевна

Рождение ребёнка
03.04.1884

Дочь: Елена Константиновна

Мать ребёнка: Жанна Ивановна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Арцеулов Николай Константинович

Мать ребёнка: Жанна Ивановна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Арцеулов Константин Константинович

Мать ребёнка: Жанна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жанна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
статский советник, судостроитель
Смерть
1919
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