Арцеулов Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1847
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1847
Отец: Арцеулов Николай Алексеевич
Мать: Капитолина Андреевна
Рождение ребёнка
03.04.1884
Дочь: Елена Константиновна
Мать ребёнка: Жанна Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Арцеулов Николай Константинович
Мать ребёнка: Жанна Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Арцеулов Константин Константинович
Мать ребёнка: Жанна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жанна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
статский советник, судостроитель
Смерть
1919