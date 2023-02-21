Арцеулов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арцеулов Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1863

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1847

Сын: Арцеулов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Капитолина Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
подполковник корпуса корабельных инженеров
Смерть
1863
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Митрофаниевское кладбище, Санкт-Петербург
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