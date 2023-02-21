Арцеулов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти1863
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1847
Сын: Арцеулов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Капитолина Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
подполковник корпуса корабельных инженеров
Смерть
1863
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Митрофаниевское кладбище, Санкт-Петербург