Арцеулов Константин Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арцеулов Константин Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Арцеулов Константин Николаевич

Мать: Жанна Ивановна

Рождение ребёнка
11.11.1927

Сын: Арцеулов Олег Константинович

Мать ребёнка: Татьяна Адольфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Адольфовна

Работа или профессия
Неизвестно
русский лётчик, художник-иллюстратор
Смерть
1980
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