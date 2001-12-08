Арцеулов Константин Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Арцеулов Константин Николаевич
Мать: Жанна Ивановна
Рождение ребёнка
11.11.1927
Сын: Арцеулов Олег Константинович
Мать ребёнка: Татьяна Адольфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Адольфовна
Работа или профессия
Неизвестно
русский лётчик, художник-иллюстратор
Смерть
1980