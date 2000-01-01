Айвазовская (Гревс) Юлия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айвазовская (Гревс) Юлия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

1898

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1849

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Айвазовский Иван Константинович

Рождение ребёнка
22.01.1851

Дочь: Мариам (Мария) Ивановна

Отец ребёнка: Айвазовский Иван Константинович

Рождение ребёнка
25.06.1852

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Айвазовский Иван Константинович

Рождение ребёнка
09.03.1858

Дочь: Жанна Ивановна

Отец ребёнка: Айвазовский Иван Константинович

Развод
Неизвестно

Муж: Айвазовский Иван Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айвазовский Иван Константинович

Смерть
1898
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