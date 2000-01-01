Айвазовская (Гревс) Юлия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1849
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Айвазовский Иван Константинович
Рождение ребёнка
22.01.1851
Дочь: Мариам (Мария) Ивановна
Отец ребёнка: Айвазовский Иван Константинович
Рождение ребёнка
25.06.1852
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Айвазовский Иван Константинович
Рождение ребёнка
09.03.1858
Дочь: Жанна Ивановна
Отец ребёнка: Айвазовский Иван Константинович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1898