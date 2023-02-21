Клипперт (Кнопф) Анна Маргарита Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клипперт (Кнопф) Анна Маргарита Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1904

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1904

Отец: Knopf Johann Konrad

Мать: Knopf Anna Margaretha

Рождение ребёнка
21.09.1922

Сын: Клипперт Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Клипперт Яков Гейнрихович

Рождение ребёнка
04.08.1924

Сын: Клипперт Давыд Яковлевич

Отец ребёнка: Клипперт Яков Гейнрихович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Клипперт Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Клипперт Яков Гейнрихович

Рождение ребёнка
01.11.1931

Сын: Клипперт Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Клипперт Яков Гейнрихович

Рождение ребёнка
04.01.1935

Сын: Клипперт Леонид Яковлевич

Отец ребёнка: Клипперт Яков Гейнрихович

Рождение ребёнка
04.04.1938

Дочь: Клипперт Минна Яковлевна

Отец ребёнка: Клипперт Яков Гейнрихович

Рождение ребёнка
22.05.1940

Дочь: Хомуйло Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Клипперт Яков Гейнрихович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клипперт Яков Гейнрихович

Смерть
1983
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