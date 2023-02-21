Клипперт (Кнопф) Анна Маргарита Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1904
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1904
Отец: Knopf Johann Konrad
Мать: Knopf Anna Margaretha
Рождение ребёнка
21.09.1922
Отец ребёнка: Клипперт Яков Гейнрихович
Рождение ребёнка
04.08.1924
Отец ребёнка: Клипперт Яков Гейнрихович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Клипперт Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Клипперт Яков Гейнрихович
Рождение ребёнка
01.11.1931
Сын: Клипперт Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Клипперт Яков Гейнрихович
Рождение ребёнка
04.01.1935
Сын: Клипперт Леонид Яковлевич
Отец ребёнка: Клипперт Яков Гейнрихович
Рождение ребёнка
04.04.1938
Дочь: Клипперт Минна Яковлевна
Отец ребёнка: Клипперт Яков Гейнрихович
Рождение ребёнка
22.05.1940
Дочь: Хомуйло Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Клипперт Яков Гейнрихович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1983