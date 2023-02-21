Кляйне (Клипперт) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кляйне (Клипперт) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1940

Отец: Клипперт Яков Гейнрихович

Мать: Клипперт Анна Маргарита Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кляйне Виктор Иванович

Отец ребёнка: Кляйне Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кляйне Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Кляйне Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кляйне Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Кляйне Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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