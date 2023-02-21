Кляйне (Клипперт) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кляйне Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кляйне Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Кляйне Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кляйне Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Кляйне Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно