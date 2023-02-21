Клипперт Давыд Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1924
Рождение ребёнка
10.08.1949
Дочь: Турьева Минна Давыдовна
Мать ребёнка: Клипперт Адина Фердинандовна
Болохово, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.05.1951
Мать ребёнка: Клипперт Адина Фердинандовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Александр Давыдович
Мать ребёнка: Клипперт Адина Фердинандовна
Смерть
Неизвестно