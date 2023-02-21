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Клипперт Давыд Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1924

Отец: Клипперт Яков Гейнрихович

Мать: Клипперт Анна Маргарита Кондратьевна

Рождение ребёнка
10.08.1949

Дочь: Турьева Минна Давыдовна

Мать ребёнка: Клипперт Адина Фердинандовна

Болохово, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.05.1951

Сын: Клипперт Давыд Давыдович

Мать ребёнка: Клипперт Адина Фердинандовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клипперт Адина Фердинандовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Александр Давыдович

Мать ребёнка: Клипперт Адина Фердинандовна

Смерть
Неизвестно
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