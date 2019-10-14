Клипперт Давыд Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1951
Дата смерти14.10.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1951
Рождение ребёнка
30.01.1975
Сын: Клипперт Александр Давыдович
Мать ребёнка: Клипперт Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Василий Давыдович
Мать ребёнка: Клипперт Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Клипперт Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.2019