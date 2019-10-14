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Клипперт Давыд Давыдович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1951

Дата смерти

14.10.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1951

Отец: Клипперт Давыд Яковлевич

Мать: Клипперт Адина Фердинандовна

Рождение ребёнка
30.01.1975

Сын: Клипперт Александр Давыдович

Мать ребёнка: Клипперт Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Василий Давыдович

Мать ребёнка: Клипперт Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Яков Давыдович

Мать ребёнка: Клипперт Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клипперт Александра Васильевна

Смерть
14.10.2019
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