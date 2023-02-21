Клипперт (Абент) Адина Фердинандовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1929
Отец: Абент Фердинанд
Мать: Абент Минна
Рождение ребёнка
10.08.1949
Дочь: Турьева Минна Давыдовна
Отец ребёнка: Клипперт Давыд Яковлевич
Болохово, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.05.1951
Отец ребёнка: Клипперт Давыд Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Александр Давыдович
Отец ребёнка: Клипперт Давыд Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно