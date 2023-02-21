Клипперт (Абент) Адина Фердинандовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клипперт (Абент) Адина Фердинандовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1929

Отец: Абент Фердинанд

Мать: Абент Минна

Рождение ребёнка
10.08.1949

Дочь: Турьева Минна Давыдовна

Отец ребёнка: Клипперт Давыд Яковлевич

Болохово, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.05.1951

Сын: Клипперт Давыд Давыдович

Отец ребёнка: Клипперт Давыд Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Александр Давыдович

Отец ребёнка: Клипперт Давыд Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клипперт Давыд Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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