Клипперт Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Роберт Александрович
Мать ребёнка: Клипперт Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клипперт Эльвира Александровна
Мать ребёнка: Клипперт Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Александр Александрович
Мать ребёнка: Клипперт Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клипперт Лидия
Смерть
Неизвестно