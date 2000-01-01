Клипперт Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлипперт Александр Яковлевич

Клипперт Александр Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1931

Отец: Клипперт Яков Гейнрихович

Мать: Клипперт Анна Маргарита Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Роберт Александрович

Мать ребёнка: Клипперт Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клипперт Эльвира Александровна

Мать ребёнка: Клипперт Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Александр Александрович

Мать ребёнка: Клипперт Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клипперт Лидия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close