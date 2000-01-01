Клипперт Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клипперт Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клипперт Эльвира Александровна

Отец ребёнка: Клипперт Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Роберт Александрович

Отец ребёнка: Клипперт Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Александр Александрович

Отец ребёнка: Клипперт Александр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клипперт Александр Яковлевич

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