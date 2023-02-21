Клипперт Леонид Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клипперт Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Клипперт Эльвира Робертовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Анатолий Леонидович
Мать ребёнка: Клипперт Эльвира Робертовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Валерий Леонидович
Мать ребёнка: Клипперт Эльвира Робертовна
Смерть
Неизвестно