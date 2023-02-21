Клипперт Леонид Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клипперт Леонид Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1935

Отец: Клипперт Яков Гейнрихович

Мать: Клипперт Анна Маргарита Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клипперт Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Клипперт Эльвира Робертовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Анатолий Леонидович

Мать ребёнка: Клипперт Эльвира Робертовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Валерий Леонидович

Мать ребёнка: Клипперт Эльвира Робертовна

Смерть
Неизвестно
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