Клипперт Эльвира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Валерий Леонидович
Отец ребёнка: Клипперт Леонид Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Клипперт Леонид Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Анатолий Леонидович
Отец ребёнка: Клипперт Леонид Яковлевич
Смерть
Неизвестно