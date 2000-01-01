Клипперт Эльвира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клипперт Эльвира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Отец

Мать: Мать

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клипперт Леонид Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Валерий Леонидович

Отец ребёнка: Клипперт Леонид Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Клипперт Леонид Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Анатолий Леонидович

Отец ребёнка: Клипперт Леонид Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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