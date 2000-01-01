Клипперт Яков Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1922
Рождение ребёнка
1954
Сын: Клипперт Леонид Яковлевич
Мать ребёнка: Обухова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клипперт Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Обухова Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Обухова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Виктор Яковлевич
Мать ребёнка: Обухова Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно