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Клипперт Яков Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1922

Отец: Клипперт Яков Гейнрихович

Мать: Клипперт Анна Маргарита Кондратьевна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Клипперт Леонид Яковлевич

Мать ребёнка: Обухова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клипперт Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Обухова Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Обухова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Обухова Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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