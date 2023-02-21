Обухова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Обухов Михаил
Мать: Обухова Татьяна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Клипперт Леонид Яковлевич
Отец ребёнка: Клипперт Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обухов Александр Давыдович
Отец ребёнка: Давыд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клипперт Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Клипперт Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Виктор Яковлевич
Отец ребёнка: Клипперт Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Клипперт Яков Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно