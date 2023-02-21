Обухова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Обухов Михаил

Мать: Обухова Татьяна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Клипперт Леонид Яковлевич

Отец ребёнка: Клипперт Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухов Александр Давыдович

Отец ребёнка: Давыд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клипперт Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Клипперт Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Клипперт Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Клипперт Яков Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клипперт Яков Яковлевич

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