Обухов Александр Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Александр Давыдович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давыд

Мать: Обухова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория Александровна

Мать ребёнка: Алиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Алиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Обухова Людмила Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обухова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Обухова Людмила Федоровна

Смерть
Неизвестно
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