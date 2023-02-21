Обухов Александр Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давыд
Мать: Обухова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория Александровна
Мать ребёнка: Алиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Алиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обухов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Обухова Людмила Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обухова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Обухова Людмила Федоровна
Смерть
Неизвестно