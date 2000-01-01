Обухова (Бродецкая) Людмила Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бродецкий Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обухова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Обухов Александр Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обухов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Обухов Александр Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно