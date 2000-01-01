Обухова (Бродецкая) Людмила Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Бродецкая) Людмила Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бродецкий Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обухова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Обухов Александр Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Обухов Александр Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Александр Давыдович

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