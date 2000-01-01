Клипперт Яков Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клипперт Яков Яковлевич
Мать: Обухова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеткова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Клипперт Людмила Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Клипперт Людмила Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно